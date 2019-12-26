Rahmi Özkan Müge Anlı'nın programına geri döndü canlı yayında gözyaşları sel oldu

Torununu yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybettiklerini ifade eden Özkan canlı yayında yaşadıkları zorlu sürecin detaylarını anlattı. Özkan, 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir. ' dedi. Konuşurken gözleri dolar Özkan'a Müge Anlı destek verdi. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Rahmi Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.