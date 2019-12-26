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Beşiktaş’ta feci kaza kamerada

Beşiktaş’ta cadde üzerinde “U” dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir kurye, yavaşlayarak “U” dönüşü yapmak istedi. Dönüşü tamamlayarak yoluna devam etmek isteyen motosiklete, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü demir dubalara çarparak bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından yerden kalkan genç sürücü, kaldırıma giderek dubalara tutundu. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak gencin yanına geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz”

Kazayı gören Emrah Üstün, “Motosiklet buradan döndü, döndükten sonra başka bir araç arkadan sert bir şekilde vurdu. Burada hemen hemen bu tür kazalar oluyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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