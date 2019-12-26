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Didem Soydan: Anasına sövmüşüm gibi bozuldu

Kısa bir süre önce Kerimcan Durmaz ile çektiği yılbaşı makyajı videosu ile dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, Twitter hesabından dikkat çeken satırlar paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle girdiği etkileşimle dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, bu defa bir muhabir ile girdiği diyalogu Twitter hesabına taşıdı.

Cesur paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Soydan bu defa kendisine özel hayatıyla ilgili sorular yönelten muhabire verdiği yanıtları takipçilerine aktardı.

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