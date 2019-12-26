Hasan Mezarcı'nın doğum günü olay oldu: Mutlu yıllar Mesih!

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı’nın Noel'e denk gelen günü 'doğum günü' diye kutlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Videoda bulunanlar Mezarcı’ya alkış tutarak "İyi ki doğdun Mesih" ifadeleriyle eşlik etti.

Sosyal medyada ise "İyi ki doğdun Messi" diyerek Mezarcı ile dalga geçenler de oldu.

Görüntülerde 'Mesih' diyerek doğum günü kutlayan Mezarcı ve arkadaşlarının çekirdek yedikleri de görüldü.

Milletvekilliğinden emekli olan Hasan Mezarcı 13 bin lira emekli aylığı alıyor.