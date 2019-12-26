CHP'liler Kanal İstanbul'a itiraz için yağmur altında kuyruğa girdi

Marmara'yı Karadeniz'e bağlayacak ikinci bir yol olarak planlanan Kanal İstanbul'un, tartışmaları devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 milyar liraya yapılması planlanan projenin yap-işlet-devretle olmazsa milli bütçeden yapılacağını açıklarken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye karşı çıkıyor.

ÇED raporu askıda

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu, geçtiğimiz pazartesi günü askıya çıktı. 10 gün askıda kalacak rapora, 2 Ocak'a kadar itiraz edilebilir.

CHP'liler itiraz kuyruğunda

CHP'lilerin başını çektiği Kanal İstanbul'u istemeyenler ise ÇED Raporu'na itiraz ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın illerdeki temsilcisi olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beşiktaş ve Ataşehir'deki şubelerine gidenler, ellerindeki dilekçelerle resmi başvurularını yapıyor.