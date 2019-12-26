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Ferhat ile Şirin 6. bölüm fragmanı

Ferhat ile Şirin dizisi 6. yeni bölümüyle 27 Aralık 2019 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Ferhat ile Şirin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Ferhat ile Şirin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ferhat ile Şirin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Ferhat ile Şirin 27 Aralık 2019 Cuma akşamı FOX'ta...

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikayesi... Bu hikayede herkesin mutlu olması imkansız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…

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