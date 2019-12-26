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Eklenme Tarihi:
26.12.2019 22:31
Güncellenme: 26.12.2019 23:17
60 saniyede bugün (26 Aralık 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
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26 Aralık 2019 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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