YEREL

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağında kurşuna dizildi

DİYARBAKIR'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi.

Kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet etti
Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi.

Hayata tutunamadı
Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri  tarafından olay yerinde yapılan ilk  müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye  kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar  tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen  Deniz K. hayatını kaybetti.

 Caninin yakalanması için operasyon başlatıldı
Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis   tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili   güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari ve Yüksekova'da eğitime kar engeli
Beşiktaş Aitor Cantalapiedra'nın peşinde
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 kişi öldü
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda
Diyarbakır’da kadın cinayeti, bebeği kucağında kurşuna dizildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kazakistan'da 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Benim Adım Melek 15. bölüm fragmanı
Yerli otomobil özellikleri neler akıllı cihazlarla iletişime geçecek
Vuslat 34. bölüm 2. fragmanı
Güvercin 6. bölüm 2. fragmanı
2020 Hac fiyatları Diyanet kaç para oldu konaklama türene göre fiyatlar
Kimse Bilmez 27. bölüm 2. fragmanı final
Enerji Kimlik Belgesi kaç para almayana cezası var mı?