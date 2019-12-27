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Küçükçekmece'de film gibi soygun kamerada! 100 bin liralık saat çaldılar

Küçükçekmece'de saat mağazası deposunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren silahlı maskeli 6 saldırgan, vitrinlerdeki piyasa değeri yüksek saatleri gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokaktaki bir saat mağazasının deposuna araçla gelen maskeli ve silahlı 6 soyguncudan 3'ü, güvenlik görevlisini tehditle etkisiz hale getirdi.

Daha sonra deponun kapısını kıran saldırganlar, 9 vitrindeki saatleri gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganların serbest bıraktığı güvenlik görevlisinin ifadesini alan ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırganların, piyasa değeri yüksek olduğu belirtilen saatleri gasbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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