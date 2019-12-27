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DÜNYA

İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi

İsrail'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi.

İsrail'in güneyindeki Aşdot Limanı’nda demirli bulunan bir ticari kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Yerel kaynaklara göre, limanda demirli bulunan ticari kargo gemisi denizden 4 kilometre içeri, Oranim sahiline sürüklendi. 90 metre uzunluğundaki Zelik Star adlı geminin Yunanistan'dan İsrail'e çimento ve diğer malları taşıyan Panama bayraklı geminin Türkiye'deki "FodenShipping and Trading" firmasına ait olduğu öğrenildi. Yetkililer, 12 mürettebatın bulunduğu gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını bildirdi.

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