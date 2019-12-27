YEREL

Ankara'da toprak altında kalanan yavru köpekleri hayvansever çift kurtardı

Ankara'da İmrahor Vadisi'ndeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Canan ve Volkan Koç çifti, bir köpeğin sesini fark ederek toprak altında kalan 8 yavrunun hayatını kurtardı.

Patiliköy Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Koç ve eşi Volkan Koç, düzenli olarak İmrahor Vadisi'nde bulunan 300-400 arasındaki sokak hayvanına gönüllü olarak bakıyor. Her gün yaptıkları besleme faaliyeti için vadiye çıkan Koç çifti, bir köpeğin inleme sesini duyarak sesi takip etti. Ağaçlık alan içerisinden yukarıya doğru tırmanan çift, en tepeye çıktıklarında inleyen dişi köpeğin toprağı kazmaya çalıştığını gördü. Köpeğin kazdığı noktaya yaklaştıklarında yağan yağmurdan kaynaklı toprak altında kalan köpek yavrularını fark eden Canan Koç, kolları sıvayarak toprak altında kalan yavru köpekleri bir bir dışarı çıkarttı. Yavruları çıkardıktan sonra anne köpeğin yavru köpekleri koruma amaçlı kaçırmaya çalıştığını gören Volkan Koç, dernek binasına giderek bir kulübe aldı ve anne köpek ile yavruları kulübeye yerleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’ndan “Uyuz” açıklaması
Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye veto
Bursa'da obeziteye karşı anneler eğitilecek
Facebook hesabını kapatanlara kötü haber
VAR çağrısı hakemleri isyan ettirdi: Biz de kurtuluruz
2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu işte en düşük ve en yüksek rakam
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırklareli'nde otomobil ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
Küçükçekmece'de film gibi soygun kamerada! 100 bin liralık saat çaldılar
Yerli otomobil fiyatı ne olacak tahmini 230 binden başlıyor
Çin’de 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti
AGİ maaşa dahil mi 2020 yeni AGİ tablosu detaya dikkat!
Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağında kurşuna dizildi
Yerli otomobil resmi ilk kez yayınlandı tasarımı ortaya çıktı