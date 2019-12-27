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Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı

Kahramanmaraş’ta bir iş yeri önündeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Aliko, 46 ABC 731 plakalı otomobilini Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yeri önüne park etti. İş çıkışı otomobiline binen Aliko, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Cüzdanı iş yerinde unuttuğunu düşünen Aliko, ertesi gün iş yerinde de cüzdanını bulamadı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rıdvan Aliko, 2 kişinin otomobilin kapısını açıp cüzdanını aldığını görünce durumu polise bildirdi.
Otomobilden çalınan cüzdanında bir miktar para ve kimlik kartları olduğunu söyleyen Aliko, “İş yerime geldim ve otomobilimi park ettim. Akşam eve gittiğimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Atölyede unuttuğumu zannettim ve iş yeri güvenlik kamerasını inceledim.

Görüntülerde 2 kişinin kapıları zorladığı ve otomobilin ön kapısını açtığı ve cüzdanı aldıklarını gördüm. Cüzdanımda 700 lira para, kredi kartı, ehliyet ve kimlik kartım vardı. Yetkililere bildirdik ve inşallah kısa sürede bulunur” ifadelerini kullandı.

Polis, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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