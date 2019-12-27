DÜNYA

Polis, Heimlich manevrası ile bebeğin hayatını kurtardı

Avustralya'da bebekleri boğulmak üzere olan bir çift, polis merkezine girerek yardım istedi. Bir polis memuru da 'Heimlich manevrası' uygulayarak bebeğin hayatını kurtardı.

Olay, Batı Avustralya eyaletindeki Perth şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 23:30'da meydana gelen olayda, boğazına bir cisim kaçan bebekleri boğulmak üzere olan bir çift, polis merkezine girerek yardım istedi. Bunun üzerine duruma müdahale eden bir polis memuru kucağına aldığı bebeğe 'Heimlich manevrası' uygulayarak, bebeğin hayatını kurtardı. Bebeklerini çifte teslim eden polis daha sonra yere düşen, bebeğin boğazına takılmış olan cismi de aileye göstererek dikkatli olmalarını söyledi.

O anlar polis istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca görüntülerde, polis memurunun çifte, Heimlich manevrasının bebeklere nasıl uygulanması gerektiğini gösterdiği görüldü.

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