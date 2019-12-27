DÜNYA

Yemek kokusu alan fil piknik alanına koştu! O anlar kamerada

Hindistan'da bir fil, yemeklerin kokusunu alınca eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan alana giderek yemekleri yemeye başladı. O anlar bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

Olay, Orissa eyaletindeki bir piknik alanında meydana geldi. 'Bablu' ismindeki genç bir fil, pikniğe gelenlerin getirdikleri yemeklerin kokusunu alarak eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan yere doğru koşmaya başladı. Bir filin üzerlerine doğru koştuğunu gören piknik yapanlar ise hemen panik içinde kaçmaya başladı. Fil piknik alanındaki yemekleri yerken, eğitmenleri de fili tekrar kontrol altına almaya çalıştı.

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