Yerli otomobilin görüntüsü ortaya çıktı! İşte ilk videosu

'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubunun resmi Twitter sayfası 'Türkiye’nin Otomobili' tarafından, saat 19.23'te, bir paylaşım daha yapıldı.

Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.

Söz konusu paylaşımda, "Direksiyonunda biz varız. Her şeyiyle bizim" notuyla, 'Yeniliğe Yolculuk', 'Türkiyenin Otomobili', 'TOGG' etiketlerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün saat 19.23'te paylaşılmasını, Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirdi.

Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan yerli otomobilin ön gösterim aracı tanıtımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.30'da Gebze'de yapılacak.