OTOMOBİL

Yerli otomobilin görüntüsü ortaya çıktı! İşte ilk videosu

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasından yerli otomobilin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı.

'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubunun resmi Twitter sayfası 'Türkiye’nin Otomobili' tarafından, saat 19.23'te, bir paylaşım daha yapıldı.

Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.

Söz konusu paylaşımda, "Direksiyonunda biz varız. Her şeyiyle bizim" notuyla, 'Yeniliğe Yolculuk', 'Türkiyenin Otomobili', 'TOGG' etiketlerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün saat 19.23'te paylaşılmasını, Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirdi.

Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan yerli otomobilin ön gösterim aracı tanıtımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.30'da Gebze'de yapılacak. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 77 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası Wikipedia hakkında yeni gelişme!
Ünlü futbolcu Michail Antonio Lamborghini aracıyla kaza yaptı
Lupus nedir ciltte döküntülere sebep oluyor!
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına yüzde 20 zam geldi!
Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı ? Halka sorulması gerekir mi?
2019 yılının en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı
Malatya'da baygınlık geçiren kişinin yanına yaklaşıp parasını çaldı
Cuma namazı kılınışı nasıl cuma namazı kaç rekat diyanet
Zeytinburnu açıkları, gemi yoğunluğundan limana döndü
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi o anla kamerada
2020 okul ara tatil tarihleri 15 tatil ne zaman başlıyor
İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi
TOGG yerli otomobil fiyatı şaşırtacak yerli otomobil nerede üretilecek netleşti