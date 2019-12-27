DÜNYA

Şoke eden görüntüler! Engelli çocukları toprağa gömdüler sonra ise...

Hindistan’da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

Görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Görüntülerle ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilirken; videoyu izleyenler sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan’ın, Endonezya ve Filipinler’de görülen ‘halkalı Güneş Tutulması’ kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Dünya, Güneş ve Ay’ın aynı doğrultuya gelerek Ay’ın, Güneş’in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. ‘Halkalı Güneş Tutulması’, Ay’ın Güneş’in önüne geçerek, Güneş’ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor. Bugün gerçekleşen ‘Halkalı Güneş Tutulması’ özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler’de daha iyi görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası Wikipedia hakkında yeni gelişme!
Ünlü futbolcu Michail Antonio Lamborghini aracıyla kaza yaptı
Lupus nedir ciltte döküntülere sebep oluyor!
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına yüzde 20 zam geldi!
Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı ? Halka sorulması gerekir mi?
2019 yılının en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yemek kokusu alan fil piknik alanına koştu! O anlar kamerada
Manisa'da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu o anlar kamerada
Cuma namazı kılınışı nasıl cuma namazı kaç rekat diyanet
Yerli otomobilin görüntüsü ortaya çıktı! İşte ilk videosu
Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı
2020 okul ara tatil tarihleri 15 tatil ne zaman başlıyor
Malatya'da baygınlık geçiren kişinin yanına yaklaşıp parasını çaldı
TOGG yerli otomobil fiyatı şaşırtacak yerli otomobil nerede üretilecek netleşti