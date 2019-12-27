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Reynmen Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı mı?

Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosu gündeme damga vurmuştu. Reynmen o günlerde Kerimcan'la dalga geçmişti. İddialara göre Reynmen şimdi ise Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı.

Reynmen Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğrafını gönderdi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde Youtuber Reynmen ile fenomen Kerimcan Durmaz'ın mesajlaşması paylaşıldı.

Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a gönderdiği fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Reynmen'in gönderdiği fotoğraflara Kerimcan Durmaz gülerek 'Olay' yanıtını verdi. Ece Erken Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" dedi.

Reynmen ifşa olmasının ardından Twitter'da küfür ederek şunları söyledi: "Aynen a... çocukları Kerimcan'a nude attım aynen olaay a.k hahahahahahaahahahahahaha."

Bircan Bali ise Reynmen'e "Saygısız" diyerek sert çıktı.

Kerimcan Durmaz, uçak tuvaletinde çektiği skandal mastürbasyon videosuyla ilgili özür dilediği bir video yayınlamıştı. Bu açıklamayı Youtuber Reynmen, Instagram hesabından çektiği bir videoyla ti'ye almıştı.

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