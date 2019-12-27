Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi! Saray’da yaşayanlar...

2020 asgari ücreti 2 bin 324 olarak açıklandı. Erdoğan'ın jestimizi yaparız sözüne rağmen TUİK'in açıkladığı rakamın verilmesi tepkilere neden oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan karara tepki gösterdi ve sözü Katar'a bağladı.

2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücretin geçim sıkıntısı yaratacağını dile getiren CHP lideri, "Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin haftalardır dört gözle beklediği asgari ücret dün açıklandı. 2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilk tepkiyi Türk-İş Sendikası komisyondaki masayı terk ederek göstermişti.

Sonrasında ana muhalefet partisi CHP kurmayları da, hedefine beğenmediği ücretin sorumlularını alarak ağır eleştirilerde bulundu.Tepkinin büyüğünü partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gösterdi.

Geçim sıkıntısı düşünülmüyor

2 bin 324 TL olarak açıklanan 2020 asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Saray’da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye savruluyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, "Ne diyorduk, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadelerine yer verdi.