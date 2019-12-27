Beşiktaş Aitor Cantalapiedra'nın peşinde

İspanyol medyası, Beşiktaş'ın Twente’nin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'yı transfer etmek istediğini yazdı.

İspanyol Sport gazetesi, siyah beyazlıların Barcelona altyapısından yetişen, Twente’nin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra ile ilgilendiğini duyurdu.

19 maçta 8 gol ve 6 asist

Barcelona altyapısından yetişen Aitor, 2018 yılında Sevilla Atletico'dan bedelsiz olarak Twente'ye transfer oldu. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

2 milyon euro

İspanyol futbolcu Aitor Cantalapiedra'nın şu an ki piyasa değeri 2 milyon euro.