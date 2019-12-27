Şahin: Ankara'da büyük rant kavgası yaşanıyor

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'nin milletin aklıyla dalga geçtiğini ileri sürdü. Ankara'da rant kavgası yaşandığını söyleyen Şahin, canlı yayında Sinan Aygün'ün kendisine anlattıklarını aktardı.

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Ankara'da büyük bir rant kavgası yaşandığını söyledi. Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan bu kavgadan Ankara'nın zarar göreceğini ifade eden Şahin, Sinan Aygün'ün kendisine "dava açıp kazanması halinde 700-750 milyar lire kazanacağını" söylediğini ifade etti.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü'nde Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasındaki tartışma konuşuldu. Zafer Şahin, Ankara'da CHP'liler arasında büyük bir rant kavgası yaşandığını ileri sürdü. İşte Şahin'in o açıklamaları:

"İddiayı gündeme getiren CHP eski milletvekili. Suçlanan CHP'li belediye başkanı. Kimi suçluyorlar, dönüyorlar iktidar partisi. Arkadaşlar bu kafayı nasıl yapıyorlar. Ben gerçekten merak ediyorum. İktidar partisi bu işin neresinde. Biri birini FETÖ'cülükle suçluyor. Öbürü bir yerlere rant sağlamakla, rant elde etmekle suçluyor. Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız.

"Bu parayı Ankara'da yaşayanlar ödeyecek"

Bir Ankaralı olarak Sinan Aygün ile konuştum. Geçtiğimiz pazartesi günü yayına çıktık. Ben dava açarsam ve kazanırsam 700-750 milyar lira kazanırım diyor. Bunu biz ödeyeceğiz, Ankara'da yaşayanlar ödeyecek eğer davayı kazanırsa.

"Ortada büyük bir rant savaşı var"

Biz burada neyi tartışıyoruz. Bir rant savaşı var. Ortada büyük bir rant savaşı var onu söyleyeyim. Ben hiç lafı kıvırmadan söyleyeyim. Bu rant savaşına birileri ortak olmak istiyor. Ankara'nın rantına birileri diyor ki "benim de burada yerim olmalı" diyor.

"CHP artık Ankara'da bizim borumuz ötecek diyor"

CHP'li Faik Öztrak'ın bir açıklaması var CHP sözcüsünün. Tam olarak hatırlamıyorum ama galiba şunu söyledi. Orkestra değişti, müzik de değişecek gibi bir şey söyledi. Yani Ankara ile alakalı. Bunun siyasi okuması çok net. Burada artık bizim borumuz ötecek diyor."