HABER /  GÜNCEL
ADV Yılbaşı indirimleriyle keyfine bak

İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Bakan Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesi için yapılan son toplantıda İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığı yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İBB temsilcisinin proje için düzenlenen son toplantıda ÇED raporuna imza attığını belirterek "Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"Sadece katılım sağlanmıştır"
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kurum'un bu sözlerine Twitter'dan cevap verdi.Ongun, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'un 'İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım'daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ongun, İBB'nin toplantıda bakanlığı ilettiği "olumsuz görüş" yazısını da paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi
Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok!
Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK Başkanı açıkladı
Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre
Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş
ÖNCEKİ HABERLER
Yerli otomobil özellikleri neler akıllı cihazlarla iletişime geçecek
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
Boğaz ağrısına ne iyi gelir ballı çay enfeksiyonu gideriyor!
Yerli otomobilin fiyatı ne olacak 200 bin diyen de var
2 milyon oyuncak incelendi Yeni düzenleme geldi
2020 Hac fiyatları Diyanet kaç para oldu konaklama türene göre fiyatlar
Yorumlar 8 yorum