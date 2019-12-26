Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmalarını rica ederiz" notunun yer aldığı görüldü.