Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok!

Beşiktaş'ta Burak yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta sahada yer alamayacaklar.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun durumları belli oldu.

Sakatlıkları sebebiyle idmana katılmayan Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas da antrenmanda yer almadı.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.