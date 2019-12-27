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Diyarbakır’da kadın cinayeti, bebeği kucağında kurşuna dizildi

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi.

Kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet etti
Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi.

Hayata tutunamadı
Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri  tarafından olay yerinde yapılan ilk  müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye  kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar  tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen  Deniz K. hayatını kaybetti.

 Caninin yakalanması için operasyon başlatıldı
 Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis   tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili   güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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