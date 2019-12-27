Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor! Heyecanlandıran paylaşım

Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'dan heyecanlandıran paylaşım geldi.

Devre arasında Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi.

'Göz kırpma' paylaşımı

Önceki akşam Instagram Story'den televizyonda "Lion King" Aslan Kral çizgi filminden bir kesit yayınlayan tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından ise 'Göz kırpma' emojisi paylaştı.

😉 — Arda Turan (@ArdaTuran) December 26, 2019

Transferi an meselesi

Bu paylaşım Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı. Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı.





Aradaki buzlar erimişti

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.





9 yıl sonra yuvaya dönmüş olacak

2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapmayı planlayan Arda, Başakşehir’de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için bonservis ödenmeyecek.