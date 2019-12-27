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Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City Liverpool’dan fark yedi

İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, evinde lider Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.

Premier Lig'de lider Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'un golü 31. dakikada Firmino'dan geldi. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. 



İkinci yarıda coştular
Liverpool, 70. dakikada Çağlar Söyüncü'nün koluna gelen top nedeniyle penaltı kazandı.  71. dakikada penaltı atışını kullanan Milner farkı ikiye çıkardı. Liverpool'da 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-0'a getirdi. Trent Alexander-Arnold'un 78. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.

 21 yaşındaki sağ bek 2 asist 1 golle gecenin yıldızı oldu.

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