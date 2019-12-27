Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 kişi öldü

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

15 kişi öldü 60 kişi yaralandı

Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 15 yolcunun öldüğünü ve 60 yolcunun yaralandığını duyurdu.





Şirketin faaliyeti durduruldu

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.





Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İşte olay yerinden kareler...