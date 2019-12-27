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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın kontratının 1 yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetim, flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı yönetim golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın kontratının 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

34 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.

Gençlerbirliği maçında yok
Öte yandan sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, ilk yarının son maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

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