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Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına övgü ve tepki

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilirken; özel hayatıyla fazla gündeme gelmiyor. Ancak Salah, Noel'le ilgili bir paylaşımla milyonlarca taraftardan övgü aldı. Bazı isimler ise tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forveti Muhhammed Salah, özel hayatıyla gündeme gelmezken; son hareketiyle dikkat çekti.

Salah, eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu çam ağaçlı Noel fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede bu paylaşım 2.5 milyon beğeni aldı
Daha önce eşi Maggi'nin fotoğraflarına sosyal medya paylaşımlarında neredeyse hiç yer vermeyen Salah'ın bu paylaşımı yaklaşık 35 milyon takipçisini harekete geçirdi. Kısa sürede bu paylaşım 2.5 milyon beğeni aldı.

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Mohamed Salah (@mosalah)'in paylaştığı bir gönderi ()


"Salah sen bir müslümansın ve Noel'i nasıl kutlarsın"
Fotoğrafta Noel ağacının önünde görülen Salah'ın eşi Maggi ve 2014 doğumlu kızı Mekke'yle olan görüntüsü dikkat çekerken; bazı taraftarlar yıldız oyuncuyu övdü. Paylaşımın altındaki "Güzel aile" sözleri en fazla beğeni ve yorum alan alan ifade oldu. Bazı taraftarların tepki gösterdiği fotoğraf için bir yorumda ise "Salah sen bir müslümansın ve Noel'i nasıl kutlarsın" denildi. Yorumun devamında, "Müslüman bir kişiye Noel kutlaması yasak. Ancak tüm inançlara saygılıyım" denildi. Oyuncu ise bu yoruma yanıt vermedi.

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I, Maui, bring to you Moana! Happy birthday my princess. #Birthday #AmazingFather

Mohamed Salah (@mosalah)'in paylaştığı bir gönderi ()


Maona kıyafetleri giymişti
27 Ekim'de de Salah kızının doğum gününde çizgi film karakteri Maona kıyafetleri giymiş ve bu resim sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.

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