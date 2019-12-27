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İkinci el motorlu araç ticareti yetki belgesi için süre uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işlerini sürdürebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi için süre sekiz ay uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğinde, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan '31/12/2019' ibaresi '31/8/2020' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

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