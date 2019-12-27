Yiyeceklerdeki tarım ilaçları nasıl arındırılır sirkeyi unutun!

Yeşillik ve sebzelerin üzerindeki kimyasalları temizlemek için sirkeli su yöntemini kullanıyorsanız hemen bırakın. Sebzeleri ve yeşillikleri sirkeli suda bekletmek hem üzerlerindeki zehiri arındırmıyor hem de bakterilerin artmasına neden oluyor.

Tarım ilaçları yediğimiz tüm meyve, sebze ve yeşilliklerin üzerinde var. Özellikle ıspanak, kara lahana, pazı, çilek gibi doğrudan toprakla temas halinde olan bitkiler tarım ilaçlarının en fazla görüldüğü bitkiler arasında. Peki tarım ilaçlarını yiyeceklerden nasıl temizleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre, sebze meyve ve yeşilliklerin üzerindeki tarım ilaçlarını yüzde 100 yok eden bir yöntem yok. Ancak azaltmak mümkün.

Yiyecekler üzerindeki tarım ilaçlarını azaltmanın en etkili yolu karbonatlı su kullanmak. Karbonatı suyun içine atıp karıştırın ardından sebze, meyve yada yeşillikleri içine koyun. En az 8 en fazla 15 dakika karbonatlı suya batmış halde kalmalarını sağlayın. Ardından karbonatlı sudan çıkardığınız yiyecekleri akan suyun altında yeniden yıkayın. Bu yolla yiyeceklere bulaşan tarım ilaçlarının yüzde 70 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Sirkeli bakterileri arttırıyor

Tarım ilaçlarının temizlenmesi için yaygın olarak kullanılan 'sirkeli su' yöntemi sanıldığı kadar güvenli değil. Sirkenin küçük bir miktar da olsa tarım ilaçlarını temizlediği bilinse de asıl etkili yöntem karbonatlı su. Öte yandan sirkeli su, yiyeceklerin üzerindeki bakterileri de arttıran bir yöntem.