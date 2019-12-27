Fenerbahçe'de Alanyasporlu Welinton sesleri

Fenerbahçe, stoper transferi için Roma’dan Juan Jesus’u listenin başına yazarken Alanyaspor’nın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'u yedeğe aldı.

Ara transfer dönemine yönelik transfer listesini yönetime veren Teknik Direktör Ersun Yanal, sürpriz bir ismi de gündemine aldı.

Stoper adaylarında liste başına Roma'nın yıldızı Juan Jesus'u koyan Yanal, 2 numaraya ise Alanyaspor'un önemli isimlerinden Welinton Souza Silva'yı yazdı.

Fenerbahçe'ye uygun stoper

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre deneyimli teknik adam, Alanya forması giyen Brezilyalı stoperin Fenerbahçe savunmasına tam oturacak özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

3 sezondur Türkiye'de

Welinton, sezon sonu bitecek kontratını kısa süre önce 2023'e kadar yenilemişti. Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'la, bu oyuncunun durumunu sormak için önümüzdeki günlerde bir ön görüşme yapacağı öğrenildi.

69 maçta 7 gol kaydetti

Akdeniz ekibinin yönetimiyle iyi ilişkilere sahip sarı-lacivertliler, takas opsiyonunu da değerlendiriyor. 30 yaşındaki stoper, üç sezondur Süper Lig'de forma giyiyor. Welinton, Türkiye'de çıktığı 69 maçta 7 gol kaydetti.