İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olanlar dikkat!

Parmaklarınızın boyları hastalık habercisi olabilir. Yedire yedire diyet akımıyla tanınan Doktor Gürkan Kubilay'ın FOX TV'de Çağla ile Yeni Bir Gün programında yaptığı parmak testine göre, işaret parmağı uzun olan erkeklerin prostat kanseri olma ihtimali daha yüksek. İşte o test ve Kubilay'ın anlattıkları...

İşaret parmağı yüzük parmağından daha uzun olan erkekler dikkat! İşaret parmağı yüzük parmağından daha uzun erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski daha yüksek.

FOX TV'de yayınlanan Çağla'yla Yeni Bir Gün programına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, 5 dakikada yapılabilecek prostat kanseri riski testini anlattı. Uluslararası bir çok tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına değinen Kubilay, "İşaret parmağı yüzük parmağından daha uzun olan erkeklerde prostat kanserine yakalanma ihtimali yüzde 30 daha yüksek" dedi.

Yedire yedire diyet listesiyle tanınan Gürkan Kubilay kimdir?

Dr.Gürkan Kubilay 1980 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu.

1986 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden İç Hastalıkları Uzmanlığı aldı. 1994 yılında Çin’ in başkenti Pekin’ de Akupunktur eğitimi aldı. Akupunktur eğitimi Sağlık Bakanlığından onaylandı.

1997 Çin’ de, 1988 Brezilya’ da, 1999 Amerika’ da ve 2000 de Fransa’ da Dünya Akupunktur Kongrelerine katıldı. Obezite tedavisi üzerine 1993′ ten bu yana çalışmaktadır.

İç Hastalıkları Uzmanı olması nedeniyle, riskli hastalıklar olan diyabet, hipotiroidi, kalp, koroner damar hastalığı, hipertansiyon ve astım gibi hastaların da beslenme düzenlerinin sağlanması konusunda çalışmaktadır.

Düzenli olarak İç Hastalıkları kongrelerine katılmakta , en son 14-18 Ekim 2015 tarihinde yapılan İç Hastalıkları kongresine katılmıştır.

Halen de birçok TV kanalında, sağlıklı beslenme ve ideal yaşam koşulları hakkında programlar yapmaktadır.

Dr. Gürkan Kubilay ayrıca spor yazarıdır. Türk futboluna istatistiki verileri ve bilgisayarlı maç analizini 1998 yılında getiren ilk kişi olup, Ersun Yanal, Fatih Terim ve Şenol Güneş’in milli takım teknik direktörlüğü yaptığı dönemlerde, rakip Avrupa milli takımlarının analizlerini hobi olarak yapmıştır.

12 yıldır FOTOMAÇ gazetesinde spor yazıları yazmakta, çeşitli televizyon kanallarında futbol programları yapmaktadır.

Prostat kanseri nedir, neden olur?

Prostat mesanenin altında, rektumun önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat ejekulasyon (boşalma) esnasında spermin dışarı atılması için gerekli akışkan sıvının ve enzimlerin 1/3 ünü salgılar. Ejakulatın (meni/semen) içinde yer alan sperm testislerde yapılır, vas deferens adı verilen tüpler tarafından taşınır. Bu esnada prostattan bu katkı maddelerini alır ve penise ulaşarak dışarı atılır. Prostatın arkasındaki seminal kabarcıklar bu akışkanın yapıldığı yerdir.

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Prostat kanseri prostata direkt teması ve yakınlığından dolayı seminal kabarcıkları ve prostatı saran kapsülü etkileyebilir. Rektuma olan komşuluğundan dolayı rektal muayene prostat hakkında fikir verebilen iyi bir muayene yöntemidir.

PSA (prostat spesifik antijen) testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır.

Erken dönemde tanı konamadığı taktirde prostat kanseri lenf ve kan damarları yoluyla çevre dokulara yayılabilmektedir. En sık yayılım yeri çevresindeki lenf düğümleri ve kemiklerdir. Ek olarak akciğer, karaciğer ve diğer organlara da yayılabilir.

Prostat kanseri nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Sağlıklı bir erkeğin hayat boyu prostat kanserine yakalanma riski yaklaşık olarak %17'dir. Yani yaklaşık olarak her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır. Prostat kanserine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik bir yatkınlıkla birlikte olumsuz çevre koşullarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol aldığı düşünülmektedir.

Prostat kanseri oluşumuna katkısı olabileceği düşünülen bazı risk faktörleri şunlardır:

Yaş

Ailede prostat kanseri varlığı

Yağlı beslenme

Hormonlar

Kadmium

A ve D Vitaminleri

En önemli risk faktörleri yaş, aile hikayesidir. Normal kontroller sırasında prostat kanseri araştırılması 50 yaş sonrası tavsiye edilirken, ailede prostat kanseri mevcudiyeti varsa bu araştırmalar 40 yaş sonrasında başlatılmaktadır. Tüm prostat kanserlerinin %10'unun babadan oğla kalıtım yoluyla geçtiği tahmin edilmektedir. Prostat kanseri olan hastaların erkek çocuklarında veya erkek kardeşlerinde prostat kanserine yakalanma riski 2-9 kat daha yüksektir.

Prostat kanseri belirtileri?

Mesanenin çıkım noktasında, genç erişkin yaşlarda bir ceviz şekli ve büyüklüğünde, yaklaşık 18-20 gram ağırlığında bir organdır, ve üretra adı verilen idrar yolu, mesaneden çıkar çıkmaz, prostatın içinden geçerek yoluna devam eder.

Lokalize prostat kanseri hiçbir belirti vermeden gelişebilir.

Prosta kanseri özellikle kemiğe metastaz yaptığı zaman ağrı yapabilmektedir. Yaygın kemik tutulumu olduğunda, kan üretimi bozulacağından, kansızlık ve buna bağlı halsizlik, güçsüzlük olabilir. Daha ileri vakalarda prostat etrafındaki lenf bezleri ileri derecede büyüyerek idrar kanallarında tıkanmalara yol açabilirler. Bu durumda böbreklerde hidronefroz adı verilen şişme ve fonksiyonlarda bozulma oluşabilir.

Prostat kanserinin lokal ileri evre adı verilen aşamasında prostat ileri derecede büyüyerek idrar kanalını tıkayıp idrar akımını engelleyebilir. Mesaneye baskı yaparak ağrı ve mesane irritasyonu oluşturabilir.

Prostat kanserine nasıl tanı konulur?

Prostat kanseri erken dönemde genellikle bir belirtiye neden olmaz. İdrar yapmada zorluk, akım hızında azalma, sık idrara gitme gibi şikayetler genellikle yaşa bağlı prostat hacminde iyi huylu büyüme nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Prostat kanserinde; asıl büyüme yeri prostatının dış kapsülüne yakın kısımlarıdır. Bu nedenle prostat kanseri ancak ileri evrelerinde idrar kanalında tıkanmaya neden olur.