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Kamil Koç Alman şirkete satıldı: Yeni sahibinden köklü değişiklikler

TÜRKİYE'nin en köklü firmalarından biri olan otobüs firması Kamil Koç'un Alman Flixbus'a satılmasıyla birlikte taşımacılıkta köklü değişikler yapılıyor. Artık otobüslerde muavin ve ikram olmayacak.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin dev otobüs taşımacılığı Kamil Koç Almanya merkezli Flixmobility GmbH'ye satılmıştı. Bununla birlikte yeni sahibi otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değiştirme kararı aldı.

Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veren ve milyonlarca yolcu taşıyan şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.

Diğer firmalarda aynı sisteme geçecek

Firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor. 'Uygun fiyatlı' taşımacılık konusunda öne çıkan firma, Avrupa ve Amerika’da uyguladığı sistemi bu şekilde Türkiye’ye getirmiş oldu. Bu kapsamda diğer otobüs firmaları da, maliyetlerle rekabet edebilmek için aynı sistemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2+1 otobüsleri de kaldırıyor

Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak. Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, ‘numarasız bilet’ satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.

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