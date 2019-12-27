Ünlü alışveriş sitesi n11.com’da veri ihlali! KVKK duyurdu!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) internet sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin tanınan e-ticaret siteleri arasında yer alan n11.com'da veri ihlali yaşandığını duyurdu. N11'den alışveriş yapanların e- posta adresleri çalındı.

KVKK n11.com’da veri ihlali yaşandığını ve konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun verdiği bilgiye göre veriler 17 Aralık 2019 tarihinde çalındı. Verileri ele geçirenler e-posta adreslerini kullanarak şifre deneme yoluyla n11 sitesindeki hesaplarına girdiler.

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu duyuruldu. Bu siteden alışveriş yapanlar veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilirler.

n11 sitesi kimin? Ünlü alış veriş sitesi n11, Doğuş Grubu'na ait. Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Haziran 2012’de kuruldu.

KVKK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından n11'e gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle şöyle denildi:

832 üyenin e-posta adresi ele geçirildi

Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,

Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu, ihlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.