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Umut Meraş'tan Beşiktaş itirafı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Fransız kulübüne transfer olmadan önce Beşiktaş'la anlaştığını söyledi.

Milli futbolcu Umut Meraş, Le Havre'ye olan transfer sürecini anlattı. Fanatik Gazetesi'ne konuşan Umut Meraş, Fransa yolculuğu öncesi Beşiktaş transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

''Beşiktaş transferim gerçekleşmedi''
"Bursaspor'daki başkan değişikliği kaderimi etkiledi. Ali Ay beni bırakmıştı ve Beşiktaş’la anlaşmıştım.' diyen Umut, ''Yeni başkan Mesut Mestan gelince bonservis istediler ve Beşiktaş transferim gerçekleşmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgisi oldu. Ancak benzer sebeplerle transferim gerçekleşmedi. Ben de bunu bir fırsat olarak görüp, Avrupa’da oynama hayalimi gerçekleştirdim. Le Havre transferimin uzun ve doğru bir yolun başlangıcı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takım serüveni
A Milli Takımı'n EURO 2020 başarısı hakkında da konuşan Umut, "Milli takımdaki başarının sırrı arkadaşlık diyebilirim. Çünkü arkadaşlık seviyesi çok üst düzey. Bir de o formayı giydiğinizde içinizden başka bir şey çıkıyor. Türkler olarak duygularımızı farklı yaşayan insanlarız. O Milli formayı giydiğinizde içinizden adeta bir canavar çıkıyor. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse kendimi ön plana atayım derdinde değil. Yakaladığımız bu başarıyı gruplarda da göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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