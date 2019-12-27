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Galatasaray Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaştı

Galatasaray'ın deneyimli stoper Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray, Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine gözünü daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir top koşturan Manuel Da Costa'ya dikti. 

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen Da Costa'nın transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı.

Marcao'nun partneri olacak
Galatasaray'ın tecrübeli defansı Marcao'nun partneri olacak olan Faslı stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Aynı zamanda kafa toplarıyla da bilinen Da Costa, attığı gollerle skora katkı da yapabiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, “Galatasaray'a gidiyorum” açıklaması yaptığı ifade edildi.

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