CHP'liler Kanal İstanbul'a itiraz için kuyruğa girdi belediye araç kaldırıyor

CHP'liler itiraz kuyruğunda

CHP'lilerin başını çektiği Kanal İstanbul'u istemeyenler ise ÇED Raporu'na itiraz ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın illerdeki temsilcisi olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beşiktaş ve Ataşehir'deki şubelerine gidenler, ellerindeki dilekçelerle resmi başvurularını yapıyor.