VAR çağrısı hakemleri isyan ettirdi: Biz de kurtuluruz

Süper Lig hakemleri, VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen kulüpler için Merkez Hakem Kurulu'na çağrı yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından hakem Cüneyt Çakır ve VAR odasındaki Mete Kalkavan’ın kararlarına isyan eden siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak VAR kayıtlarının açıklanmasını isterken, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya tam destek verdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, zor durumda kalan Süper Lig hakemlerinin de VAR kayıtları konusunda Merkez Hakem Kurulu’na başvurdukları ortaya çıktı. Hakemler, Merkez Hakem Kurulu ile gerçekleşen görüşmede TFF’nin de uygun görmesi halinde isteyen kulüp yöneticisinin Riva’ya gelerek VAR kayıtlarını dinlemesi önerisini gündeme getirdi.

"Biz de kurtuluruz"

VAR kayıtları konusunda çok rahat olduklarını bildiren hakemlerin, "Her büyük maçtan sonra kulüpler, VAR kayıtlarının paylaşılmasını istiyor. IFAB ve VAR protokolüne göre kayıtlar açıklanamıyor ama Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK uygun görürse kulüp yöneticileri istedikleri maçın kayıtlarını Riva’ya gelerek dinleyebilir. Bizim kayıtlarla ilgili hiçbir çekincemiz yok. Fakat bizler kurallar gereği medyaya açıklama yapamıyoruz. Süper Lig’de bu uygulama hayata geçirilirse hem bizler zor durumda kalmaktan kurtuluruz hem de kulüpler pozisyonlarla ilgili tüm diyaloglara ulaşabilirler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.