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Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına yüzde 20 zam geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni tarife, eski tarife karşılaştırıldığında tüm kalem ürünlere ortalama yüzde 20 zam yapılmış durumda.

Daha önce gaz sayaçları tamir ücretleri 14.5 TL ile 431 TL arasında değişirken bu oran yeni tarife ile 17.3 TL ile  517.2 TL olarak belirlendi.

Boyama gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak 2018 yılında 11 TL ile 95 TL arasında bir ücret alınırken bu rakam yeni tarifede 13 TL ile 115 TL  olarak belirlendi.

Yeni yılda geçerli olacak su, elektrik ve doğal gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretler şu şekilde:

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