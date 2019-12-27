Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası Wikipedia hakkında yeni gelişme!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Wikipedia için geçtiğimiz günlerde hak ihlali kararı vermişti. Kararın ardından Bilgi Tkenolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını beklediği açıklandı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia kararı sonrası BTK'nın harekete geçtiği söyleniyor. AYM'nin gerekçeli kararını bildirmesinin ardından BTK'nın Wikipedia'ya erişime açması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiğine karar vermişti. Bu kapsamda dün toplanan AYM Genel Kurulu, Wikipedia’nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar, 6’ya karşı 10 oy ile alındı