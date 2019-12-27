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Berat Albayrak açıkladı konut faizlerinde yeni indirim var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek." dedi.

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ev hayali kuranlar için müjdeli bir haber verdi. Albayrak, kamu bankalarının sıfır konutlarda faizi 1 Ocak itibariyle yüzde 0,79'a indireceğini duyurdu. Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

2020'de enflasyon daha da düşecek

"Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8,5 ama bunun da altına ineceğiz. Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek."

500 bin lira kredide 101 bin lira cepte kalıyor

Kredi faizlerinin düşmesi tüketicinin cebine yansıyacak. Örnek bir hesaplamaya gidersek 120 ay vadeli 500 bin lira için yüzde 0.99 faizli kredide toplam geri ödeme 940 bin lira oluyor. Kredinin yüzde 0.79'a inmesiyle birlikte toplam geri ödeme 839 bine iniyor. Böylelikle tüketicinin cebinden 101 bin lira daha az para çıkmış oluyor.

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