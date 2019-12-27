Tayin edildiğini öğrenen imamın yaptığı mahalleliyi şaşkına çevirdi

İmam da karşı imza toplamış

İmam Nurallah K.'nin de karşı imza toplayıp müftülüğe verdiğini belirten Çetin, "Ancak başka bir camiye tayini çıktı. O da ağaçları kesmiş. Bazılarını parçalayıp, kamyonla götürmüş. Birazını da bırakmış. Neden kestiğini sorduğumda, 'Muhtarım ağaçlar elektrik tellerine değiyor' yanıtını verdi.