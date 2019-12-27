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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Libya mesajı! TSK her an göreve hazır

TÜRKİYE Libya'ya asker gönderme kararını tartışırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. MSB yetkilileri, Libya’ya asker gönderme süreciyle ilgili, “TSK emir verildiği anda her an her yerde görev yapmaya hazır” açıklamasında bulundu.

Yeni yılda Libya’ya asker göndermek için tezkerenin TBMM’ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, “Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır” dediler.

Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib’deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:

Şu an herhangi bir risk yok

Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı.İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi.

Bir saldırı olursa gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler

Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler.

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