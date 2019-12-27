Kar yağışı nedeniyle 5 ilde okullar tatil işte tatil verilen il ve ilçeler
Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş, ve Tunceli’de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Gece boyunca yağan kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edidi.
Kar yağışı nedeniyle 5 ilde bazı ilçelerde ilk ve ortaokullarda eğitime bir gün ara verildi. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları küredi. İşte okulların tatil edildiği iller:
Van
Van'ın Bahçesaray, Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Hakkari
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.
Adıyaman
Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.