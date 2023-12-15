MHP'li Büyükataman'dan terör örgütüne 156 milyon dolar ayıran ABD'ye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, ABD'nin kongre kararıyla onaylı 2024 savunma bütçesinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye faydalanması için 156 milyon dolarlık fon ayrılmasına tepki gösterdi.

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Büyükataman, "Sözde müttefik ABD şunu bilmelidir ki; Türkiye ne terörle mücadelesinden taviz verir ne de Irak ve Suriye’deki mazlumları eli kanlı teröristlerin insafına bırakır" dedi.

Büyükataman sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kongresinde onaylanan 2024 savunma bütçesinde insanlık düşmanı cani terör örgütü PKK/YPG’nin faydalanacağı 156 milyon dolarlık fon ayrıldığı açıklandı. ABD, PKK/YPG’ye ayırdığı bu 'terör fonu' ile terör örgütlerini eğitip donatmasının yanında finans kaynağını da sağladığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sınırlarımızdaki terör örgütlerinin finansörlüğünü yapan ABD, terör örgütlerini her yönden destekleyen bu tavrı ile müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir. ABD’nin savunma bütçesinde kaynak ayırdığı terör örgütü PKK/YPG, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarında palazlanmaya çalışıp ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı tehdit oluşturmaktadır. ABD’nin savunma bütçesinde terör örgütlerine ayırdığı 156 milyon dolarlık 'terör fonu' bölgedeki mazlumlara ölüm ve gözyaşı olarak dönmektedir. ABD’nin bu pervasız tavrı Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğine açık bir tehdittir. Terör örgütünü açık açık destekleyen sözde müttefik ABD şunu bilmelidir ki; Türkiye ne terörle mücadelesinden taviz verir ne de Irak ve Suriye’deki mazlumları eli kanlı teröristlerin insafına bırakır. 'Bir gece ansızın geldiğimizde' terör örgütlerini pervasızca destekleyerek milli güvenliğimizi tehdit eden ABD’nin tek çaresi beslediği teröristleri mayın eşeği gibi ortada bırakarak sığınaklara saklanmak olacaktır."