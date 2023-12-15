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TİKA’dan Myanmar’a acil insani yardım!

TİKA’dan Myanmar’a acil insani yardım!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar’ın Arakan eyaleti Sittwe bölgesi ve çevresindeki mülteci kampları ile yerleşim yerlerinde yaşayan bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

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Myanmar’ın Arakan bölgesinde Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan resmi verilere göre, mülteci kamplarında yaklaşık 231 bin kişi yaşamlarını sürdürüyor. Özellikle bu yılın Mayıs ayında meydana gelen Mocha Kasırgası, Sittwe’deki mülteci kamplarında yaşayan yaklaşık 140 bin Arakanlı için ciddi hasarlara neden oldu.

Temel altyapı ve sağlık imkanlarından yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veren Rohingyalı mülteciler, temel gıda maddelerine dahi erişimde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. TİKA’nın gerçekleştirdiği gıda yardımı, bölgede yaşayan ailelere önemli bir destek sağlamış durumda. Temel gıda malzemelerine erişimde zorluk çeken aileler, Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini sundular.

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