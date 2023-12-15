Alfa Romeo'nun yeni B-SUV modelinin ismi "Milano" oldu

Alfa Romeo yüzde 100 elektrikli yeni modelinin ismi, markanın güçlü tarihini simgeleyen "Milano" oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki merakla beklenen yeni modelinin ismini duyurdu. Markanın tarihindeki ilk spor şehir aracı olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak "Milano"nun lansmanı 2024 Nisan'da İtalya Milano'da gerçekleştirilecek.

Alfa Romeo Milano'nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910'da başladığı Milano'ya bir saygı duruşu olacak.

Şirket, Milano ile Avrupa'nın en büyük segmenti olan B segmentine yeniden girecek. Markanın İtalyan sportifliğini tamamen somutlaştıran bu yeni model, Alfisti (Alfa Romeo tutkunları) ve Alfa Romeo'lardan etkilenen herkes için markanın dünyasına açılan yeni bir kapı olarak görülüyor.

"Alfa Romeo hayranlarının beklentilerini karşılayan bir seri tamamlanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, Milano'nun gelişiyle 2024 yılında tüm Alfa Romeo hayranlarının beklentilerini ve arzularını karşılayan bir serinin tamamlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milano ile Giulietta ve Mito sahibi Alfisti'yi markaya tekrar davet etmek ve Alfa Romeo'ya olan sevgilerini tazelemek istiyoruz. Milano, aynı zamanda bu segmentte benzersiz bir sportif deneyimle İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğini arayan herkese 'hoş geldiniz' diyor. Milano, Alfa Romeo'nun elektrikli otomobillere geçiş sürecinde kilometre taşı olacak; tıpkı Tonale gibi markanın küresel varlığını güçlendirmek gibi önemli bir misyonu da üstleniyor."

"Milano" isminin seçimi, markanın tarihinde özetleniyor

Verilen bilgiye göre, bir otomobil üreticisinin kimliğini tanımlayan en önemli unsurlardan biri logosu olarak öne çıkıyor. Alfa Romeo amblemi, 1910 yılından bu yana Milano'yu tanımlayan Visconti ailesinin armasını içeriyor.

Made in Italy'nin simgelerinden biri olarak kabul edilen Milano şehri, sanat, moda, tasarım ve müzik alanlarında yerel ve küresel olarak her zaman önemli bir kültürel rol oynadı ve şimdi bununla birlikte modernliğin, yenilikçiliğin ve sürdürülebilirliğin uluslararası bir manifestosu kimliğiyle hareket ediyor.

Alfa Romeo, tarihinde yeni ve heyecan verici bir sayfa açmak ve 21. yüzyılda sportifliği yeniden yorumlamak için evi olan Milano'yu seçti.

Alfa Romeo satışları yüzde 34 arttı

Bu yıl Alfa Romeo satışları 2022'ye göre yüzde 34 artarken, bu veri küresel satışlarda sağlam bir büyüme olduğunu teyit etti. Avrupa, yüzde 53 gibi güçlü bir artışla küresel sonuçlara katkıda bulundu.

Orta Doğu ve Afrika, yüzde 95'lik artışla en hızlı büyüyen bölge olarak raporlarda yer aldı. Hindistan Asya Pasifik bölgesi de yüzde 6 büyüdü.​​​​​​​