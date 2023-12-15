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Aydın Çine'de yeni belediye başkanı seçildi

Aydın Çine'de yeni belediye başkanı seçildi

Çine Belediye Meclisi’nde yapılan seçim ile yeni Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Kıvrak oldu.

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Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in yerine yeni başkan seçimi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Mecliste kapalı oylama usulü ile gerçekleşen seçimde ilk 2 turda 3’te ikilik çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda yine 9 meclis üyesinin oyunu alan CHP'li Mehmet Kıvrak ilçenin yeni başkanı oldu. Cumhur İttifakının adayı Burhan Kandemir ise yapılan 3 tur oylamada da 6 oy aldı.

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