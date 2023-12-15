Can Tanrıyar tahliye edildi! Muhammed Yakut'la birlikte yağma yapmaktan tutukluydu

Gazeteci Can Tanrıyar, kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakup isimli firari ile nitelikli yağma yapmak suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Yakut ile birkaç kez görüştüğünü kabul eden Tanrıyar, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Firari konumdaki Muhammed Yakut’un, YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda hedef aldığı isimlerden biri olan Met-Gün İnşaat’ın sahibi Metin Güneş’in, özel hayatına ilişkin bir dizi iddiada bulunup, birçok siyasetçi ile de usulsüz işler yaptığını öne sürdü. Metin Güneş ve oğlu Abdulkadir Güneş’in savcılık şikayeti sonrası Yakut’a bilgi belge sağladığı iddia edilen gazeteci Can Tanrıyar da geçen Nisan ayında gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Can Tanrıyar ve eşi davanın sanıkları

Halk Tv'de yer alan habere göre, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar katıldı. Hakkındaki ‘yağma’ suçlamasını kabul etmeyen Can Tanrıyar, Metin Güneş ile aralarındaki ilişkinin, yaptırılmak istenen bir takım şantaj amaçlı haberler nedeni ile bozulduğunu öne sürdü.

Şirketimi basıp beni ve eşimi darp ettiler

“Maslak’ta şirketimiz basıldı. Ben ve eşim darp edildik” diyen Tanrıyar, Muhammed Yakut ile de 2 veya 3 kez yüz yüze görüştüğünü anlattı. Kendisinden fazla para talebinde bulunulduğunu iddia eden Tanrıyar “Tamamen mağdur biziz. Çocuklarıma haber göndermişler. Benim için ‘Ne yaparsa yapsın. Onu 1 sene içeride tutacağız’ diye” ifadelerini kullandı. Dinlenen Tamar Tanrıyar ise, dosyanın diğer sanığı Muhammed Yakut ile bir kez bir araya bile gelmediğini söyledi.

Fevzi Siverek: Tanrıyar tehdit etti

Metin Güneş ve oğlunun tanığı olarak dinlenen Fevzi Siverek ise “Metin Güneş’i de Can Tanrıyar’ı da uzun yıllardır tanırım. Muhammed Yakut’u ise 30 yıldır tanırım” dedi. Güneş ve Tanrıyar arasındaki alacak-verecek sorunun çözümü için hakem olarak atandığını belirten Siverek, yürütülen görüşmelerin devamında Can Tanrıyar’ın ödeme yapmayacağını belirterek Metin Güneş’i mafya ile tehdit etmeye başladığını öne sürdü.

Tamar Tanrıyar sanık olarak yargılandığı duruşmaya küçük kızıyla geldi.

Siverek, Muhammed Yakut ile, yayınlara başladıktan sonra kendisi ile görüştüğünü bu kişinin yaptıkları görüşmenin de kaydını yayımladığını kaydetti.

Mahkeme Can Tanrıyar'ı tahliye etti

Duruşmaya baba-oğul Güneş’i ise avukatları temsil etti. Müşteki avukatları “Sanıkların savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik” ifadelerini kullandı. Duruşma savcı Can Tanrıyar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ise, Tanrıyar’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.